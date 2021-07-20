Murat Muratoğlu: Enflasyonla mücadele için ne yapılması gerektiğini buldum

Erdoğan’ın “Yüksek enflasyonla mücadele için takım oyunu gerekiyor” söylemi ile başkanlık sistemi birbirleriyle uyuşmuyor. Boşuna şahsım demiyor. Tek kişinin karar aldığı bir ortamda takımdan söz etmek pek gerçekçi durmuyor.

Bağımsız karar alabilecek bir bürokratik veya kurumsal yapı kaldı mı?

(…) Takım oyunu falan diyor ama işin enteresan tarafı 19 yıldır ülkenin yönetim takımında olan bir kişi haricinde herkes değişti… Yine ekonomi düzelmedi. Daha da kötüye gitti.

Herkes yolcu oldu, bir kişi hancı kaldı. Acaba problemin kaynağı o olabilir mi? Yüksek enflasyonla mücadele için ne yapılması gerektiğini buldum sanki…

Murat Muratoğlu’nun yazısı