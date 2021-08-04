Murat Muratoğlu: Enflasyon yine tam ihtiyaç olduğu kadar açıklandı

Enflasyon rakamları yine tam ihtiyaç olduğu kadar açıklandı. Şu şansa bakın ki, enflasyon “yüzde 19”un üzerinde çıksaydı Merkez Bankası faiz artırmak zorunda kalacaktı.

İstatistik Kurumu enflasyonu ucu ucuna “yüzde 18.95” açıkladı. Marketlerin sezon sonu indirim reyonu gibi… Ekonomi yine dosta korku, düşmana güven vermeye devam etti…

Üretici enflasyonu ayrı bir hikaye…

Açıklanana göre yüzde 44.92’de… Bir firma geçen yıl 100 liraya ürettiği malı bu yıl 145 liraya üretiyor. Fakat 119 liraya satıyor. Üreticiler bildiğin sevabına çalışıyor. Sadece bu durum bile bize açıklananın “yalan” olduğunu anlatıyor.

Murat Muratoğlu’nun yazısı