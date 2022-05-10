Murat Muratoğlu: Emir komuta zinciriyle çalışan Merkez Bankası’nın hiçbir itibarı kalmadı

Erdoğan “Kimi muhalefet ve mandacı ekonomistler iş dünyamıza sabah akşam karamsarlık aşılıyorlar” dedi… Ben aydınlık günler için karamsarlık aşılamaya devam edeyim. Sarayın ekonomi ile ilgili tek politikası faiz oranları… Hatta takıntısı… Bu uğurda yapılanlar ülke ekonomisinin en büyük sıkıntısı… Emir komuta zinciri ile çalışan Merkez Bankası’nın hiçbir itibarı kalmadı. Kovulan başkanların, üyelerin yanı sıra atanan yandaşlar kuruma duyulan bütün güveni sildi bitirdi.

Murat Muratoğlu’nun yazısı