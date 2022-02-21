Murat Muratoğlu: Ellerinde içi boş ‘yeni Türkiye’ söyleminden başka ne var ki?

Yatırımcıların bir ekonomide aradığı olmazsa olmaz şartlar nedir? İstikrar ve güven! Yatırımcının önünü görebilmesi ve bu durumun süreceğine güvenebilmesi gerekir. Yarın ne olacağını bilmeden kör uçuşla para yatırmak kumar oynamak gibidir. Ülke ekonomisinde sorun olmadığını iddia etmek kandırmacadan ibaret…

Mevcut sıkıntılar için ne yapılıyor? Oyalama taktiği uygulanıyor? “Konu ile ilgili çalışmaları arkadaşlarımız tamamlamak üzereler. Bittiğinde açıklayacağız!” Bitmez o… Haftalar, aylar sürer… Gerektiğinde bir gecede kararname çıkartılır sabaha karşı resmi gazetede yayınlanır ancak basit bir konuda düzenleme çalışması yapan arkadaşlar bir türlü bitiremez ellerindeki işi…

Ellerinde içi boş “Yeni Türkiye” söyleminden başka ne var ki? Yönetenler aynı keza yönetilenler de… Yeni diyenler aynı, yandaşlar aynı, yalakalar aynı, yancılar aynı, yalancılar bile aynı… Hepsi yerli yerinde… Peki sorunlar? Ekonomi, dış politika, iç politika, mülteciler, parti menfaatleri… 2023 seçimine kadar zaman kazanmalılar… Biz “ortalığı batırdık” diyemeyeceklerine göre hoş geldin yeni Türkiye! Artık kim yerse?

Murat Muratoğlu’nun yazısı