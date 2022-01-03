Murat Muratoğlu: Elektrik kullanmak bile lükse girdi

Ne hale geldi ülke? Elektrik kullanmak bile lükse girdi. O derece…

Diğer yandan bu ülke insanlarının bu durumu yaşayarak öğrenmesi gerekiyordu. Elektrik zammı ile biraz olsun düşündürecekse ne mutlu bize…

128 milyar dolar nerede? Vergilerim kimlerin cebinde? İhaleleri verdiğin şirketler ile münasebetin ne? Beton aşkın ne alemde?

Ders olsun! Aklına gelen her soruyu sormadan bir daha oy verme!

Adam “açlıktan ölmek bize koymaz, soğan ekmek yeriz yine de sevdamız…” diyor. Sefalet çekmekten hoşlanıyor. Bırakın çeksin! Mutlu olmak onun da hakkı.

Lakin kurunun yanında yaş da yandı!

Murat Muratoğlu’nun yazısı