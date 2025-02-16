Murat Muratoğlu: Ekonominin düzelmemesi için uğraşıyorlar sanki

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Ekonominin düzelmemesi için uğraşıyorlar sanki! Çok açık değil mi? TÜSİAD Başkanı ve İstişare Konseyi Başkanı’na, fikirlerini söyledikleri için soruşturma açılması bunun en büyük kanıtı.

Sahi, İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras soruşturmaya konu olacak ne dedi?

“Çözmemiz gereken sorunlar var. Kız çocuklarına, kadınlara şiddet… Çeteler sağlık sektörüne bile el attı… Eğitim desen, beslenme, hijyen, servis derdine düştük. Yerel yönetimlere kayyum atanıyor… Hayat pahalılığı, yoksulluk almış başını gitti… Çocuklar yanarak ölüyor, laiklik tartışmaları bitmiyor… Fikir adamları, gazeteciler, sıradan vatandaşlar, eleştirel bir şey mi söyledi? Hopp, soruşturma açılıyor.”

Düşünmeye bile gerek kalmadan, anında açılan soruşturma ile Aras’ın söyledikleri kendi kendine doğrulandı… Sahi, acaba hangi tespiti yanlıştı?

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Ortamlarda “hukuk devleti payesinde çok ileri gittik” deyip, mitinglerde “ihracat rekoru kırdık” diye hava atınca meydandaki kalabalık düşünmeden alkışlıyor ya… E güzel kardeşim, o rekoru kim kırdı? TUSİAD üyesi şirketler… Oysa kalabalık ihracatı devletle alakalı bir durum sanıyor.

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Soruşturma konusu neydi? “Gerçeğe aykırı bilgiyi alenen yayma suçu” olarak kayıtlara geçti. İyi de, her yıl çıkıp “enflasyonu tek haneye düşüreceğiz” diyorlar, ama düşmüyor!

Bu saatten sonra “Patronlar bize karşı, çünkü biz halkımız için çalışıyoruz” gibi popülist bir söyleme sarılacakları aşikar… Bence çok yanlış bir adım attılar.

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Kendini “Benim alanım ekonomi” diye tanımlayan kişi, illa ekonomi dünyasının efsanelerinden J.P. Morgan’ın; “Bir işin temelinde para değil, güven vardır” sözünü ve Paul Krugman’ın “Ekonomide en büyük çöküşler, insanların yarın paralarının güvende olmayacağına inanmasıyla başlar” tespitini duymuştur diye düşünüyorum.

Murat Muratoğlu’nun yazısı