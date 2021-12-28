Murat Muratoğlu: Ekonomik güvenliği tehdit içeren eylem, bizzat dolar kurunun kendisi

Ekonomik güvenliği tehdit içeren eylem, bizzat dolar kurunun kendisi… O okudu Türk Lirası’nın canına… Dava açsanıza dolara… Uluslararası finans habercisi Bloomberg’de, “Türkiye’de 11 özel bankanın üst düzey yöneticisi son iki yıl içinde banka denetim kurumlarından gelen direktiflerle işten atıldıkları” şeklinde haber çıktı. BDDK yalanladı… Yasal yollara başvuracağını söyledi. Ne oldu o iş sahi? Başvurdu mu? Yoksa konuyu kapattı mı?

Esas BDDK, 22 Mart 2019 tarihinde, Amerikan JP Morgan tarafından yayımlanan raporun yanıltıcı ve manipülatif içeriği sebebiyle kurum hakkında inceleme başlatılmıştı. Takibatı ilk olarak Erdoğan duyurmuştu. İdari ve hukuki süreç yürütülecekti. Otuz iki ay geçti. Bir şey çıktı mı? Hiç açıklanmadı! Açıklamayı yapan Amerikalı olunca sorun değil ama Türk olunca mı sorun oluyor yoksa?

Murat Muratoğlu’nun yazısı