Murat Muratoğlu: Ekonomi yönetimi Türk Lirası’nın değer kaybetmesinin bizzat garantisi gibi

Niye sermaye Türk Lirası’nı tercih edilmiyor sorusuna gelince… Yüzde 70 enflasyonun olduğu ortamda yüzde 14 faiz verirsen diyeceğim ama sorun çok daha derinlerde aslında… Ekonomi yönetimi Türk Lirası’nın değer kaybetmesinin bizzat garantisi gibi… Türk Lirası’ndan kaçanlar ülkenin kötü yönetimine güveniyorlar. Nasıl olsa yönetim yetersiz, hiçbir haltı düzeltemezler, kendi kısır ideolojilerini ekonomiye uygulamaya çalıştıkça Türk Lirası’na değer kaybettirmeye devam ederler, diye düşünüyorlar. Yanılmıyorlar!

Murat Muratoğlu’nun yazısı