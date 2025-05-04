Murat Muratoğlu: Ekonomi umurlarındaysa yapmaları gereken güveni geri getirmek, bunun için tek seçenek erken seçim!

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Neden Erdoğan “Kraldan çok kralcıların ederi onlara sahiplerinin biçtiği değer kadardır” dediği TÜSİAD ile barışmanın derdinde? Ülke ekonomisi batıyor da ondan! Ekonomiyi batıranı korumak için, ekonominin battığını söyleyene açarsanız soruşturma… Hem de bu 4 bin 500 üye şirketiyle ihracatın yüzde 80’ini yapan, kurumlar vergisinin yüzde 80’ini ödeyen TÜSİAD olursa kim güvensin sana?

Nitekim güven varsa değerlidir para… Güven yoksa kağıt parçası derler ona… Başta İmamoğlu olmak üzere açılan binlerce soruşturma ve yüzlerce tutuklama sonrasında ülke ekonomisinin geldiği yer ortada… Faizi bile artırmak zorunda kaldılar zira rezerv kaybını halen durduramıyorlar. Şimdiye kadar giden 55 milyar dolar…

İhracatçı, ihracat bedeli dövizlerinin yüzde 35’ini Merkez Bankasına satacak. Merkez Bankası da onlara yüzde 3 daha iyi fiyat verip güzellik yapacak. Bunlar kurtarır mı ekonomiyi? Hiçbir işe yaramaz! Ekonomi umurlarındaysa yapmaları gereken güveni geri getirmek. Bunun için de tek seçenek erken seçime gitmek!

Murat Muratoğlu’nun yazısı