Murat Muratoğlu: Ekonomi cahillerinin en sevdiği ortamdır bayram tatilleri

Ekonomi cahillerinin en sevdiği ortamdır bayram tatilleri… “Türkiye’de kriz varsa tatil yörelerindeki bu kalabalık da neyin nesi? Kriz falan yok kardeşim, yalan hepsi…” diye laf atıp sürüne sürüne gözden kaybolur kendileri…

Fenerbahçe’nin maçına gidip tribünleri gözlemleyip ülkede başka takım tutanın olmadığını söylemek gibi… Anlamak istemiyorlarsa anlatamazsın ki!

Resmi verilerle konuşayım. Türkiye’de ücretli çalışanların büyük bir bölümünün elde ettiği gelir, bırakın temel ihtiyaçları karşılamayı, insan onuruna yaraşır geçim koşullarını sağlayacak tutarın da gerisinde…

Türkiye’de nüfusun yüzde 58’i eskimiş mobilyaların yenilenmesini ekonomik olarak karşılayamadığını bizzat beyan ediyor. Salondan mutfağa zor gidiyor.

Ona bakarsanız ülke mahkemeler, adalet saraylarıyla da dolu… Memlekette adaleti gören oldu mu?

Murat Muratoğlu’nun yazısı