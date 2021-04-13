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Yaramazlara biraz batar!

Murat Muratoğlu: Ekonomi bu kafayla buz kesti

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, aldığı maaşlara ilişkin “RTÜK Başkanlığı dışında Halk Bankası Yönetim Kurulu Üyeliği’mden dolayı maaş alıyorum. Bu da yasal ve etiktir” açıklamasında bulundu.

Bankacılığın hangi branşında ne tür bir deneyimi olduğunu söylemedi… Belli ki modern dünyadan çok farklı bir ‘etik’ anlayışına sahip…

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AKP artık nasıl bir yetenek, kalibre, vizyon ve düşünce çölünün ortasına düştüyse, aile arasında aynı kişilere stratejik görevleri yükleyip idare etme çabasındalar. Dışarı iş vermiyorlar!

Liyakat neydi? Liyakat filmde, dizide şarap bardağını buzlamayana ceza kesmekti. Ekonomi bu kafayla buz kesti! Bu saatten sonra kimse çıkıp da dış mihrak, faiz lobisi lafı etmesin. Ancak gerçekleri sansürlersin!

Murat Muratoğlu’nun yazısı

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