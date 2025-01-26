Murat Muratoğlu: E-Devlet ve E-Nabız verilerini çaldıran bu sistem, kredi kartı güvenliğimizi nasıl sağlayacak acaba?

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Bu dertlerimizin devası Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı. Servis edilen görüntü bana daha çok “mesir macunu şenliklerini” hatırlattı… Saydığım kadarıyla masada 18 erkek vardı. Yahu numunelik de olsa tek bir kadın kurulda görev almaz mı? Toplantıda esas hikaye “TROY” adıyla bilinen Türkiye’nin yerel ödeme sistemini geliştirmekti. Diğer açıklamalar promosyon niyetineydi. TROY’da amaç, Visa veya Mastercard gibi uluslararası kuruluşlar yerine yerli bir kart ağı oluşturulmasını sağlamak. Kamu bankaları artık yeni kart taleplerinde ve mevcut kartların yenilenmesinde aksi belirtilmedikçe VISA ve Mastercard yerine TROY kartı gönderecek.

İyi niyetli bir girişim… Daha düşük işlem maliyeti, yerli ekonomiye katkı, büyük veriyi kolay toplama, global ödeme sistemlerine bağımlılığın azaltılması, olası uluslararası kriz veya yaptırım durumlarında alternatif oluşturma… Eyvallah… Yerli ve milli ödeme sistemi yapma heveslerini anlıyorum ama çok ciddi sorunlar var burada… Öncelikle uluslararası sisteme entegre değil… Ne doğru dürüst online alışveriş yapılabiliyor ne de Amazon, Spotify gibi platformlara ödeme talimatı verilebiliyor. Yurtdışındaki pos cihazları kendisini hiç tanımıyor.

Merak etiğim tarafı altyapısının sağlamlığı… Kişiye özel E-Devlet ve E-Nabız verilerini çaldıran, internette parayı veren herkese satılmasına engel olamayan bu sistem, bizim kredi kartı güvenliğimizi nasıl sağlayacak acaba? İnşallah bunu da konuşmuşlardır erkekler arası bu toplantıda!

Murat Muratoğlu’nun yazısı