Murat Muratoğlu: Durum kelebeğin ömrü kadar

Finansal piyasalarda nispeten olumlu bir hava var. Halbuki bu durum kelebeğin ömrü kadar… Ciddi ciddi dövizi serbest bırakmayıp, fiyatını kendileri belirlemeye çalışınca işlerin düzeleceğine mi inanıyorlar?

Ekonominin temel dinamikleri finansal piyasalardan farklıdır… Sahi arkasındaki halk desteğinin kaybolduğunu gören kadrolar bu saatten sonra ekonomide reform adına nasıl adım atacaklar?

Belki birkaç gelir artırıcı önlem, belki harcamaların biraz kısılması… Birkaç işe yaramaz paket daha açılması cabası… Sancıyı azaltır lakin hastalık çoktan yayıldı.

Amaç enflasyonu düşürmek ve ekonomiyi bu sayede düzeltmek… Kulağa hoş geliyor, değil mi?

Madem öyle Tanzanya ekonomisi istikrarlı olarak yıllardır yüzde 3 civarında tuttuğu enflasyonu ile dünyanın kıskanılan ülkesi olmalıydı.

Murat Muratoğlu’nun yazısı