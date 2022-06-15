Murat Muratoğlu: Dünyanın gözünde Türkiye ekonomik açıdan çok riskli ülke

Aynı zamanda piyasaya verdiği parayı da emmeye başladı Amerika… Suyun kaynağında vana kısılıyor. Türkiye’yi ayakta tutan yurtdışı borçlanma artık musluktan daha ince ve çok daha pahalı akacak. Öyle az buz da değil Amerika’nın faizleri 2023 başında yüzde 4’e kadar çıkabilir. Amerika nere, Türkiye nere? O zaman bize ne? O kadar kolay olsa keşke!

Dünyanın gözünde Türkiye ekonomik açıdan çok riskli ülke… Borçlarını geri ödeyememe ihtimali yüzde 35 olarak fiyatlanıyor piyasalarda… Bu gidişatın bizim için anlamı bugünün şartlarında dolar bazında yüzde 11 faizli borç bulursak sevinelim aslında tadında…

Murat Muratoğlu’nun yazısı