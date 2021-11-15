Murat Muratoğlu: Doları 10 liraya eriştirdi, başarılı sanıyor kendini ciddi ciddi…

Esas Erdoğan ne dedi? “Biz ekonominin kitabını yazdık, yazmaya devam ediyoruz.” Bugünlerin hakkında ileride kitap yazılacağı kesin de ibret vesikası olarak mı okutulacak üniversitelerde bilemedim ben de… Doları 10 liraya eriştirdi… Başarılı sanıyor kendini ciddi ciddi… Ülkeyi kimse yönetmeseydi, her kurum kendi işini yapsaydı emin olun bu kadar yükselmezdi. Ekonomi toparlar mı? Çok ciddi bir ekonomik krizin tam da göbeğindeyiz. Her şeyi doğru yapsak en az 3 yıl sürer normale dönmemiz. Önce batıkları temizleyeceğiz ve toparlanmaya başlayacağız. Ancak ondan sonra insanların refah düzeylerini ve gelirini artıracağız.
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‘Kafessiz Türkiye’de hedef 2026: 100 milyon tavuğu kurtaracağız
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