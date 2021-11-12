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Yaramazlara biraz batar!

Murat Muratoğlu: Dolar alanlar ülkenin kötü yönetimine güveniyor

Yurt içinde ise faiz indirimleri ve enflasyon nedeniyle Türk Lirası mevduatların reel getirisi yok.

Para yattığı yerde eriyor. Döviz tarafında kazançların arttığını gören fiyata bakmıyor. Aldıkça alıyor. Peki, insanlar bu cesareti nereden buluyor? Hiç düşmeyecek gibi neyi var neyi yok dövize gömüyor?


Ülkenin kötü yönetimine güveniyorlar. Nasıl olsa yönetim yetersiz, hiçbir haltı düzeltemezler, kendi kısır ideolojilerini ekonomiye uygulamaya çalıştıkça Türk Lirası’na değer kaybettirmeye devam ederler, diye düşünüyorlar. Devamlı haklı çıkıyorlar.

Ekonomi yönetimi Türk Lirası’nın değer kaybetmesinin bizzat garantisi gibi… Haftaya yine en az yüzde 1 oranında faiz düşürecekleri hatta bununla da yetinmeyip aralık ayında düşürmeye devam edecekleri ayan beyan ortada…

Murat Muratoğlu’nun yazısı

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