Murat Muratoğlu: Diğer ihtimal ekonominin köküne kezzap dökmekten farksız

Ancak diğer bir ihtimal ekonominin köküne kezzap dökmekten farksız… Nitekim döviz yaratma çabası, ekonominin çıkmaza sapması endişeyi artırarak dövizin sistem dışına çıkmaya yönelmesini bankalardaki döviz hesaplarından çekişlerin hızlanmaya başlamasını tetikleyebilir. Paranın yastık altına kayması sistemi zorlar ve böyle bir gelişme ülke ekonomisi üzerindeki sarsıntıları da şiddetlendirir.

Peki, bunu ben görüyorum da yetkililer düşünmemiş midir? Belki bazılarının aklından geçmiş olabilir. Zira fikri olanın yetkisi olmayınca ve ülke “ben ekonomistim” diyenlerin ekonomide yeri olmayan anlamsız ideolojiler ile yönetilince işin içerisinden çıkılamıyor haliyle… Sıfır noktasına dönersek “faiz sebep, enflasyon netice, o faiz düşürülecek ben öyle istiyorum diye” inatlaşmasına geliyoruz ki, sırf bu inat sebebiyle bağıra bağıra batıyor ülke…

Murat Muratoğlu’nun yazısı