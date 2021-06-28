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Yaramazlara biraz batar!

Murat Muratoğlu: Devletin elindeki bilgilerle tahkimde çok değişik sonuçlara ulaşılabilir

Kanal İstanbul’da ihaleyi alan şirkete, doğayı kirletti, işçi haklarına riayet etmedi, havayı pisletti, kurallara uymadı, yere tükürdü, gözünün üzerinde kaş var diye 3-5 milyar dolar ceza kesilemez mi sizce? Bu işler böyle…

Tamamı kamu bankalarından kredi kullanıyorlar. Bankalar gerekli gördükleri durumda verdikleri kredileri geri çağırma hakkına sahiptirler… Nitekim büyük şirketlerin çoğu ödeyemez ve bu sebeple batarlar.


Mesela kamu bankalarının canı sıkılsa… Bir anda İstanbul Havalimanı’na verdikleri kredileri geri çağırsa… Şirketler o kadar nakit parayı kısa sürede toparlayamayacağı için de hisselerine el koysa… Sonra git derdini anlat dağlara taşlara…

Bunun bin bir yolu olduğunu herkes bilir… Tahkim mahkemelerini de kazanmak kolay değildir… Devletin elindeki bilgilerle çok değişik sonuçlara ulaşılabilir. Çabalamak nafiledir.

Murat Muratoğlu’nun yazısı

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