Murat Muratoğlu: Devlet hastanesinden randevu almaya çalışsanıza… Alamazsınız

Devlet hastanesinden randevu almaya çalışsanıza… Alamazsınız. Bizzat denedim. Göz, cildiye, kulak-burun-boğaz tam anlamıyla piyango…

Neler neler öğrendim… Size bir tüyo… Yeni randevular gün içinde saat 16.00’da açılıyor. O zaman yüklenmek gerekiyor. Hadi randevuyu kaptın diyelim. Haliyle doktor ultrason, kan tahlili, test falan istiyor. Onların randevularını ne yapacaksın? O sonuçları alacaksın da doktora göstereceksin. Tedaviye öyle başlanılacak.

Paranız yoksa, özel hastaneler kapsama alanınızın dışındaysa sizi süründüren şey hastalık değil, sağlık sisteminin ta kendisi…

Murat Muratoğlu’nun yazısı