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Yaramazlara biraz batar!

Murat Muratoğlu: Daha film yeni başlıyor

Sorunlarımız çok net… İş o hale geldi ki, buna sadece “kriz” demek enayiliktir. Fazlası bile az kalabilir. Boyutu ve nedenleri yönetim tarafından yeterli ölçüde algılanabilmiş olsaydı, önlenmesi için gerekli tedbirler alınabilirdi. Zira o görüş açısına sahip değiller… Durum tespiti ve bilgi açısından yetersizler.

Siz durun bakalım daha… Film yeni başlıyor. Yapılan zamlar var ya… Öp başına koy bu ortamda… Kamu bankalarında para bitti, yeniden sermaye konulmasına karar verildi… Bu durum para basmak değildi de neydi? İşin varacağı nokta neresiydi? Ya da hepsini anlatıp sürprizi bozmayayım… Seyredin, ileride anlatırsınız çocuklarınıza bu ibretlik hikayeyi…


Murat Muratoğlu’nun yazısı

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