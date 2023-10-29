Murat Muratoğlu: ‘Cumhuriyet’ demekle olmuyor

Şimdi sabah akşam yerli ve milli olmaktan söz edildiği günlerdeng eçiyoruz…Sonradan araç olarak da kullanıldığını, laikliğin yanlış anlatıldığını, hukukun yeniden tanımlandığını, hak ve hürriyetlerin yok sayıldığını, atı alanın Üsküdar’ı geçebileceğini öğrendik. Sahip çıkamazsan ülkeye, en güzel örnek İran… Bak o da cumhuriyet ile yönetiliyor. Ya Kuzey Kore… Ülkenin resmi adı “Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti” olarak geçiyor. Demem o ki; “cumhuriyet” demekle olmuyor. Açtığı yolda yürümezseniz, Osmanlı saltanatı hayaliyle yaşarsanız, bugünkü ekonomik krizi öpüp başınıza koyarsınız!
SON HABERLER
Angelina Jolie İsrail’e çıkıştı, Gazze için destek istedi
ABD’li oyuncu Angelina Jolie, İsrail’in Gazze’de sivillere yönelik saldırılarına tepki gösterdi ve yardım çağrısı yaptı.
Friends’in Chandler Bing’iydi: Matthew Perry öldü
‘Friends’ dizisinde canlandırdığı Chandler Bing karakteriyle bilinen Matthew Perry, 54 yaşında hayatını kaybetti.
100’üncü yılında Cumhuriyet ve cumhur…
Cumhuriyet 100’üncü yılına ‘laik Cumhuriyet’ idealini benimsemeyen bir siyasal ideolojinin milyonlarca yurttaşı soluksuz bırakmış iktidarıyla giriyor.
Erkan Baş: Sosyalist cumhuriyeti mutlaka kuracağız
TİP Genel Başkanı Erkan Baş, “Sosyalist cumhuriyeti mutlaka kuracağız. Kazanacağız dostlarım, mutlaka kazanacağız” dedi.
Partneri ‘uykuda terör estirenler’… Ne yalnızsınız ne de çaresiz
Uyku ihtiyaçlarımız kişiye özeldir ve çok az sayıda çift, iyi bir gece uykusu için uygun koşullar konusunda hemfikirdir.