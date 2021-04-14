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Yaramazlara biraz batar!

Murat Muratoğlu: Cücük lobisi iş başında

Tek gündemleri var. Konya Çeltik’ten gece yola çıkan kuru soğan yüklü kamyonlar Türk bayraklarıyla, korna sesleriyle, Viyana’yı fethetmiş edasıyla İstanbul’a ulaştılar. Sanki cepheye mermi taşıyorlar!

Hadi bakalım bu hamlemiz karşısında şimdi ne yapacaklar? Gerginlik had safhada… Birbirlerine bakıyorlar… Hele Almanlar… Çatlıyorlar! Merkel bunalımda… Cücük lobisi iş başında…

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Aşı yapamayınca soğan dağıtmaları da olumlu aslında… Salgın hastalık tedbirleri içerisinde ‘mesafe’ alanında atılmış en ciddi adım…

Soğanı yiyenin 5 metre yanına yaklaşamayacaksın. Kokuyu aldıysan fazla yaklaştığını anlayıp hemen uzaklaşacaksın. Maske için hıyar, temizlik için de limon dağıtırlarsa bu iş tamam!

Murat Muratoğlu’nun yazısı

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