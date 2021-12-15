Murat Muratoğlu: Çin modeli tutmazsa Kore, İskandinav, Japon modelleri var

Çiçeği burnunda Hazine ve Maliye Bakanı’nın “Sen maaş alıyorsun. En fazla neyini kaybedersin? Ama ben bütün varlığımı kaybederim bu iş düzelmezse” açıklaması beni benden aldı.

Dediği gibi yeni ekonomik model tutmazsa üzülecek. Çocuklarının kahramanı olamayacak. Eve boynu bükük dönecek. Derdi büyük anlayacağınız… Sahi millet akşam eve bayat ekmekle dönüp çocuklarını doyuruyor. Onlar hakkında ne düşünüyor? Güzel kardeşim biz bu yola evleri, arabaları, arsaları, lüks hayatımızı koyduk. Sizin 200 dolarlık maaşınızı mı oturup konuşacağız?

Keyfine bak paşam… Nedir yani? Önce Çin modeli uygularsın, tutmazsa Kore modelini denersin. Bunun İskandinav modeli var, Japon Modeli var… Ortaya karışık bir şey çıkartırsın. Millet en fazla maaşını kaybeder. Senin üzülmene değer mi? Ben, ben, ben… Boş ver gerisini… Kahraman olma ihtimaline değmez mi, 85 milyon kişinin kaderi?

Murat Muratoğlu’nun yazısı