Murat Muratoğlu: Canım öyle istedi ekonomisi

Eğlenceli ülkeyiz vesselam… Belki başka ülkede daha çok para kazanabilirsiniz ama böyle adrenalin dolu bir hayat yaşayamazsınız. Düşünün artık nasıl bir yokluk içindeysek olması gereken şeyi tebrik falan ediyoruz. Ülke nasıl anormal hale geldiyse mutlu oluyoruz normale bile… Ahmakça planlanmış “Yeni Ekonomi Modeli” adlı saçma sapan programın, ekonomiyi hobi olarak takip eden biri bile işe yaramayacağını anlardı. Önceki dönemde “Merkez Bankası mı, imam bayıldı mı yönetsin para politikasını?” diye kime sorulsa “soğanı da bol koyarsanız neden olmasın” cevabı alınıyordu. Açıklamalar birbirini tutmuyor zaten kimse dinlemiyordu.
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