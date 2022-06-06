Murat Muratoğlu: Büyüme dedikleri dolar bazında küçülme aslında

Büyüme rakamlarının ortaya çıkardığı üzücü gerçek halkın her geçen gün daha da fakirleşmesi ve hayatını insani olarak sürdüremeyecek hale gelmesi… Büyüme dedikleri dolar bazında küçülme aslında… Gayrı Safi Yurtiçi Hasıla 2021 sonundaki 802 milyar 678 milyon dolardan, 793 milyar 800 milyon dolara geriledi. Daha fenası çalışan ücretlerinin 2020’nin ilk çeyreğinde milli gelirden aldığı pay yüzde 39.1 iken 2021’in ilk çeyreğinde yüzde 35.5’e ve bu yıl ise yüzde 31.5’e geriledi. Hem ülke ekonomisi küçüldü hem verilen ücretler küçüldü, kibrit kutusuna girdi. Hâlâ kuru ekmek alıp yiyebildiğinize göre ne aç kaldın? Aç falan yok! Sarayda bile kornişona sarılı dana rozbif ile zencefilli somon suşi aynı anda çıkmıyor. Ne konuşuyorsun? Bu noktada vicdansızlık yapma!
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