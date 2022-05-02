Murat Muratoğlu: Bundan sonra emekleyerek yol alacağız

Diyelim ki önlemleri aldık, her şeyi düzgün yaptık. Üretimi planladık, kemerleri sıktık. Siz ülkenin hemen düze çıkacağına inanıyor musunuz? İnanmayın! O tren kaçtı. En az üç yıl… Bundan sonra emekleyerek yol alacağız. Dizlerimiz parçalanınca ne demek olduğunu anlayacağız. Amerika Merkez Bankası faiz ayarında vites artırdı… Amerika nere, Türkiye nere? O zaman bize ne? O kadar kolay olsa keşke! Bankaların, özel sektör ve kamunun küresel para bolluğundan yararlanarak düşük faizle istediği kadar rahatlıkla borçlandığı finansal sistem yok artık… Sahi borcu nereden bulacağız? Önceden aldığımız kredilerin bir kısmı döndürülecek. Tabii üzerine kallavi faiz binecek. Yenisi pek gelmeyecek. Biz fellik fellik borç ararken Amerika faiz artırdıkça biz ve bizim gibi gelişen ülkeler para için kıvranacaklar. Daha yüksek faiz ile daha azını bulacaklar.
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