Murat Muratoğlu: Buna ‘Sermaye kontrolü’ denir

Haber ajansı Reuters’ta çıkan haber enteresandı. Habere göre Merkez Bankası ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu bankalardan döviz işlemlerini piyasanın likit olduğu saat 10:00-16:00 saatleri arasında gerçekleştirilmesini istedi. Resmi mi? Değil! Talebi sözlü olarak iletiyorlar. “İstersen yapma” diyorlar. Kısaca sermayeye emir veriyorlar. Sadece adını koymuyorlar.

Ben söyleyeyim. Buna “sermaye kontrolü” denilir. Serbest piyasada sermayenin hareketlerine kısıtlama getirme demektir. Sadece bir emir ile böylesine sert bir tanımlama yapmak mümkün mü? Öncelikle sana dokunmaması, küçük veya büyük olması değiştirir mi adını? Sadece “bir emir” de değil ki…

Murat Muratoğlu’nun yazısı