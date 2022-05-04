Murat Muratoğlu: Bugünlere sanki başkasının yönetiminde gelmişiz gibi şikayet etmeleri…

İşin ilginci, bugünlere sanki başkalarının yönetiminde gelmişiz gibi şikâyet etmeleri… Bayılıyorum bu orta oyununa… Öyle inandırıcılar ki, bazen kendimden bile şüphe ediyorum! İşler kötü gittiğinde siyasetin gizli kutsal kitabı bize ne der? Önce mağdur olduğunu söyle… Suçu başkalarına at, düşman yarat… Onları dangalak yerine koymaktan çekinme. Gözlerinin içine baka baka konuş… Seçerler yine… İşte buna güveniyor Bülent de…

Kendisi Osman Öcalan’ın TRT’ye çıkması hakkında “TRT’ye değil, TRT Kürdi’ye çıktı” demişti. İnsanları akıl yoksunu yani dangalak yerine koymuştu. Yersen, bunun adı hizmet aşkı… Yemez de etrafta konuşursan, halk düşmanlığı… Kendilerinden başka kimseye faydaları yok. Bir grup mutlu azınlık onlar… Türkiye gerçeklerine çok uzaklar.

Murat Muratoğlu’nun yazısı