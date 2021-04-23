Murat Muratoğlu: Bu yılın daha ortasına gelmedik, bütçe kevgire döndü

Alem 128 milyar dolara kapılmış gidiyor? Bütçe açıkları hiç görülmüyor. Devasa boyutlarda… Başka bir büyük tehlike de orada…

Bütçe açığı çok fenadır… Ülkeyi çabuk batırır! Açık verdikçe para basıp açığı kapatırsınız. Maaşları para basıp ödersiniz… Para bol basılınca da para biriminizin şaftını kaydırır değersizleştirirsiniz…



Ceplerinden veriyorlarmış gibi anlatıyorlar ama harcadıkları paralar milletin ödediği vergiler. Yapacakları borçlanmalar milletin sırtına yüklenen yükler…

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Bu yılın daha ortasına gelmedik. Bütçe kevgire döndü… Kamu mal disiplin diye bir şey kalmadı. Yine çok para harcandı… Oysa geçen yıldan biliyoruz başımıza gelecekleri…



Bütün bütçeyi bitir. Türkiye’nin geleceğini yap-işlet-devret projeler ile yandaş şirketlere zimmetle… Sonra da ülke ekonomisinden bir şeyler bekle!

Murat Muratoğlu’nun yazısı