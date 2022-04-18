Murat Muratoğlu: Bu tip kararlar, yerli-yabancı tüm yatırımcıları Türkiye’den kaçırır

Her şey iyi gidiyorsa ne gerek var bu kararlara? İhracatçıların elindeki dövizin yüzde 25’ine el koyma kararında değişikliğe gidilerek bu oran yüzde 40’a yükseltildi. Ne güzel serbest piyasa! Kısa vadede belki dövizi baskılamaya yarar ama sonuçta sermaye kontrolü adımıdır. “Sermaye kontrolü” para hareketlerine sınırlama getirilmesi anlamına gelir. Bu tip kararlar, yerli-yabancı tüm yatırımcıları Türkiye’den kaçırır.

İktidar bununla da kalmadı. Salgın nedeniyle can çekişen, iflasın eşiğine gelen turizm sektörü için de aynı uygulamayı başlattı. Turizm şirketlerinin, seyahat acentelerinin, tur operatörlerinin ve sektörde hizmet veren yan kuruluşların da dövizlerinin yüzde 40’ını bozdurma, Merkez Bankası’na devretme zorunluluğu getirdi.

Murat Muratoğlu’nun yazısı