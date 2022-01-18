Murat Muratoğlu: Bu sayede dövizi olmayanın da aslında dövizi oluyor

Faizi artırmadan fazla faiz vermek için kur korumalı mevduat diye bir şey uydurdular ya… En tehlikelisi de bu aslında… Döviz bozdurup bu yeni enstrümana geçen döviz mevduat müşterisi eser miktarda… İlgilenenlerin büyük kısmı zaten normal Türk Lirası mevduat müşterisi…

Haliyle avantajı görünce Türk Lirası mevduatı olan bile kur korumalı mevduata geçiyor. Vade sonunda hangisi fazlaysa onu alacağını biliyor. Bu sayede dövizi olmayanın da aslında dövizi oluyor. Bugüne kadar açılan kur korumalı mevduat miktarı 130 milyar lira… Dolar kuru, faiz getirisinin üzerinde 1 lira fazla kapasa bütçeye maliyeti 13 milyar lira olacak!

Murat Muratoğlu’nun yazısı