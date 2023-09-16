Murat Muratoğlu: Bu ikilinin ekonomiyi düzeltmesini bekliyorsanız çok beklersiniz

Mehmet Şimşek ve Gaye Erkan… Bu ikilinin ülke ekonomisini düzeltmesini bekliyorsanız çok beklersiniz. Sihirli değnek yok ellerinde… Mehmet Şimşek daha önce de aynı görevdeydi. Hırsızlıkla suçlandı ve kovuldu. Tamam haksızlık yapıldı ama Türkiye’nin ekonomisi de arşa çıkmadı.

Gaye Erkan’ın geçmişine bakarak başarılı da başarısız da bulabilirsiniz. Kendisi iyi niyetli olabilir ama merkez bankacı değil!

Merkez Bankası, temmuzda açıkladığı Enflasyon Raporu’nda 2023 yılsonu için enflasyon hedefini yüzde 58’e yükseltmişti. Ağustos ayında bu hedef yüzde 62’ye yükseltildi. Orta Vadeli Program’da 2023 sonunda enflasyonun yüzde 65 oranında gerçekleşeceği yer aldı.

Sadece son bir haftada yapılan akaryakıt zamları ve onların domino etkisiyle bile İstatistik Kurumu kalem oynatmazsa yüzde 70’i aşacağı aşikar… O zaman neyi tutturdular? Başarı nerede?

Murat Muratoğlu’nun yazısı