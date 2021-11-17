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Yaramazlara biraz batar!

Murat Muratoğlu: Bu beklenti her daim döviz kurunu yukarıya doğru üfleyecek

Sanayicilerin çoğu çok ciddi anlamda para kazanırken neden yatırım yapıp kapasite artırmıyorlar halen? Önlerini göremiyorlar! Hammaddeyi kaça alacaklar? Hangi fiyattan anlaşacaklar? Dolar kuru dün 8’den 9’a fırlamış… Bugün 10’u geçip gitmiş.

Yarın faiz düşürmese, saraydan gelen bir emir var gelecek aya düşürecek illa… Ne fark edecek? Bu beklenti her daim döviz kurunu yukarıya doğru üfleyecek. Esas soru: Nereye kadar devam edecek bu faiz indirimleri? Cevabı bilen sadece Saray sakini… Ve onun keyfi… Hâlâ konuştuğunda insanlar alkışlıyorlarsa bırakın batırsın ekonomiyi… Sonrasında bir kitap daha yazar belki… Sizce nasıl “Titanik” ismi?


Murat Muratoğlu’nun yazısı

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