Murat Muratoğlu: Bu aralar Türkiye ekonomisini batırmak isteyen dış mihraklar piyasada yok

Kur kontrolden çıkınca dışa bağımlı bir ekonomi olan Türkiye için her şey kontrolden çıktı. En baba senaristler bile böyle heyecanlı senaryo yazamadı! Titanik filminin batış sahnesi gibiydi… Suçlu tabii ki dışarısı ilan edildi.

Dikkat ederseniz bu aralar Türkiye ekonomisini batırmak isteyen dış mihraklar piyasada yok. Üçüncü havalimanını, köprüleri, yolları kıskananlar ortalıkta görünmüyor. Ne oldu? Vaz mı geçtiler? Yoksa hiç olmadılar mı?

Borç arıyoruz da ondan pek bahsetmiyoruz… Adamın sülalesi küfür edip “bize biraz koltuk çıkar mısın?” diyemeyeceğimize göre şimdi daha sakin şimdi daha dikkatli… Sermaye çıkarına bakar ve ona göre hesap yapar, gerekirse rapor yazar. Ürkütürsen verdiğin faize bile bakmaz kaçar.

Murat Muratoğlu’nun yazısı