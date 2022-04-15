Murat Muratoğlu: Bizi batıracak olan kur korumalı mevduat hesabı

Buradan toparlar mı? O noktayı çoktan geçtik. Erken teşhis için önümüze konulan bütün fırsatları geri teptik. Gelen paraları yandaşlara yedirdik. Bunun acı sonuçları olmayacak mı? Bizi batıracak olan Kur Korumalı Mevduat hesabı… Yaklaşık 52 milyar dolar yatıyor kuzu kuzu… Yarın “tamam buraya kadar” deseler, vazgeçseler nereden bulacaklar o parayı? Bulamazlar! O zaman neden devam ediyorlar? Çare kaldı mı?

Ne yapacaklar? Seçimleri atlatma derdine düşecekler. Popülizm için kesenin ağzını açacaklar. Ona zam, buna prim, şuna kredi… Seçimi kaybederlerse yeni gelen uğraşsın dursun toparlayacağım diye… Kazanırlarsa temmuz, hazirandan, ağustos temmuzdan, eylül hepsinden iyi olacak… Görün bakın Amerika’sı, Almanya’sı, Fransa’sı nasıl çatlayacak!

Murat Muratoğlu’nun yazısı