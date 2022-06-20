Murat Muratoğlu: Bize hasta olup para kazandırmak kalıyor

Hastane şirketlerinin gelirlerinin; KDV, damga vergisi ve harçlardan muaf tutulması sözleşmelerle garanti ediliyor. Kurulan Şehir Hastanesinin çevresindeki Devlet Hastaneleri kapatılıyor ve kadroları Şehir Hastanesine devrediliyor. İster beğensin isterse beğenmesin kadro geçişe mecbur kılınıyor. Suyundan da koy, menüde başka neler var derseniz, bilemiyoruz! Şehir Hastaneleri, İhale Kanunu’na tabi değil! Bu tür konular “ticari sır” gerekçesiyle açıklanmıyor. Bize de hasta olup para kazandırmak kalıyor. Bu yıl için 33 milyar 769 milyon lira ödeme yetse bari… Biz devamlı müşteriyiz, indirim yapmayı düşünmezler mi?

Murat Muratoğlu’nun yazısı