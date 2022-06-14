Murat Muratoğlu: Biri ona ülkeyi yönettiğini söylemeli

Erdoğan, “Türkiye ekonomi programını kararlılıkla uygulayacağız. Yapılacak düzenlemelerle her kesimi rahatlatacağız… 2023 Şubat-Mart ayından itibaren bu sorunları geride bırakmış olacağız” derken… Sanki partisi muhalefetteymiş de gelecek yıl seçimleri kazanırsa yönetim kendisine geçince yapacağı icraatları anlatıyormuş gibi konuşmaya devam etti. Biri ona ülkeyi onun yönettiğini söylemeli…

Benim anladığım kadarıyla, “Şu ana kadar söylediklerimi unutun, beceremedik işte… Temmuzda şahlanamadık, Çin olamadık… Türk Lirası değerini kaybediyor, enflasyonu da düşüremiyoruz. Uzun lafın kısası 8-9 ay daha sıkın dişinizi sıkarsanız hep böyle gidecek değil ya… Bir yerde duracak… O zaman da seçim olacak. Oylarınıza talibiz…” demek istedi galiba…

Murat Muratoğlu’nun yazısı