Murat Muratoğlu: Biraz ekonomi bilen herkesin bu işe aklı şaşar

Hep merak ederim, devletin hesaplamalarını kimler yapıyor? Hadi anladık bugüne kadar hiç tutturamadılar ama bari yamacına yaklaşsalar… Bu yıl sonu için hesaplanan cari açık ne kadardı biliyor musunuz? Tam 18.6 milyar dolar… Biraz ekonomi bilen herkesin bu işe aklı şaşar! Ocak ayından bu yana cari açıktaki üç aylık toplam tutar 18 milyar 74 milyon dolar oldu. Yılı 40 milyar dolarda kaparsa öp başına koy.

Diğer yandan rezerv belli, harcanacak döviz neredeyse bitti. Döviz olmazsa ithalat olmaz, cari açık verilemez. Al sana cari açık düştü işte… Çarklar nasıl dönecek? Onu hiç düşünme! Ödemeler dengesinin her geçen gün kötüleşmesi ve döviz darboğazına girmemiz kaçınılmaz sanki…

Murat Muratoğlu’nun yazısı