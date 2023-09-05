Murat Muratoğlu: Bir rakam buluyorlar, sonra uygun mudur diye soruyorlar

İstatistik Kurumu, denilen odur ki Mehmet Şimşek’in baskısıyla ağustos ayı enflasyonunu gerçekçi olarak açıkladı. Eğer bu doğruysa iktidarın kullanışlı aparatı İstatistik Kurumu enflasyonu düşük açıklayınca, maaş zamları da enflasyona göre hesaplanınca milletin cebinden parasını almış olmuyor mu? Vicdan azabı yakıyor mudur canlarını?

Bir rakam buluyorlar, sonra telefon açıp “uygun mudur?” diye soruyorlar. Ona göre kırpıp terzi usulü istenilen şekle getiriyorlar. Ve biz marabalara açıklıyorlar. Olay bundan ibaretti… Galiba bir şeyler değişti. Hayırlısı… Yine de teflon tava gibiler… Üzerlerine hiçbir şey yapışmıyor. Hep suçlu başkası. Döviz kurları nasıl arttı? Abuk sabuk faiz kararları nedeniyle… Sanki kendiliğinden olan bir doğa olayı gibi konuşmuyor mu hele…

Murat Muratoğlu’nun yazısı