Murat Muratoğlu: Bir inat uğruna yoksullaşan milyonlarca vatandaş

Kimse böylesine yüksek faiz artışı beklemiyordu. Merkez Bankası politika faizini 750 baz puan artışla yüzde 25 seviyesine çıkardı. Böylelikle faiz 4 yılın en yüksek seviyesine yükseldi.

Aklıma bir anda eski Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal geldi. O gün onu dinleseler, ayağını Merkez Bankası’ndan kesmeseler saf saf “Madem öyle bizi 2 yıldır neden fakirleştirdiniz?” diye sormamıza gerek kalmayacaktı.

Aslında çok bariz cevabı… Bir inat uğruna yoksullaşan milyonlarca vatandaş… Zenginleşen bir avuç yandaş…

AKP iktidarı seve seve almadı faiz yükseltme kararını… Çareleri kalmadı… Faizle ilgili ettikleri lafları da afiyetle yiyecekler… İşlerine gelmedikleri için Mehmet Şimşek’in altını oymaya devam edecekler.

Murat Muratoğlu’nun yazısı