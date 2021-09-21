Murat Muratoğlu: Bir güruh ‘Sakın tek bir yalan daha söyleme’ dedikçe yapıştırıyorlar yalanı

İstatistik Kurumu’nun iyice şaftı kaydı. Nasıl? Önce Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın görev ve yetki alanı dışına çıkartıldı. Tamamen Cumhurbaşkanlığı Sistemi’nin aparatı haline geldi. Diyeceksiniz ki; Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlıyken yapamıyor muydu? Bürokratik işlemler zaman alıyordu, can sıkıyordu.

En basitinden… İstatistik Kurumu’nun açıkladığı yıllık kira artışı yüzde 19.25’de kaldı. Oysa İstanbul Belediyesi’ne bağlı İstanbul Planlama Ajansı’nın hazırladığı konut raporuna göre, İstanbul’da ortalama kira 1541 TL iken, son bir sene içerisinde kiralık ev tutanların ortalama kirası 2.561 TL olarak açıklandı. Geçen yıla göre kiralar yüzde 66 zamlandı.

Bir güruh ısrarla “Sakın tek bir yalan daha söyleme… Niye biliyor musun? Çünkü inanırım” dedikçe yapıştırıyorlar yalanı… Verdikçe veriyorlar hakkını…

Murat Muratoğlu’nun yazısı