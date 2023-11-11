Murat Muratoğlu: Bir bakmışsınız İsrail stratejik ortak

Filistin’e yardım edelim. Peki edelim. İsrail’i boykot edelim. Oldu edelim. Nasıl yapalım mesela? Otuz beş günü geçti. Boş konuşmalar dışında icraat var mı ortada? Yok! Olmaz. Olmayacak. Kaçmak isteyen Filistinlilere kapıları açarız ancak… Gerçekleşirse İsrail bu işe bayılacak. Günü gelecek, bir bakmışsınız, İsrail stratejik ortak… Geçmişe gittiğinizde ekonomilerin, devletlerin kaderlerini çizdiğine şahit olabilirsiniz. Nitekim Gazi Mustafa Kemal Atatürk bir söylevinde “Türk tarihi incelenirse bütün yükselme ve gerileme sebeplerinin bir ekonomi meselesinden başka bir şey olmadığı anlaşılır” sözleriyle hikayeyi özetlemiştir. Paran yoksa ülke olarak, kumda oynarsın ancak…
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