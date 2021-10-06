Murat Muratoğlu: Benim de aklıma sizin aklınıza gelen geldi

İki gün önce dünya Pandora belgeleri ile sarsıldı. Tam 2.9 terabayt boyutunda 11.9 milyon dosya… Dosyaların içerisinde 6.5 milyonu belge, 3 milyonu fotoğraf, 1.2 milyon e-posta… Türkiye’den 221 şirket… Amerika ve Avrupa medyasında gündemin birinci sırasında… Türkiye’de kimin umurunda?

Türkiye’de büyük firmaların yaptığı her hamle zaten bir şekilde yasalarla uyumlu hale getirildiğinden hiçbirinin açıklama yapmak dışında bir sıkıntı yaşamayacağı aşikar… Benim esas merak ettiğim; sarayı yapan müteahhittin parayı vergi cennetine gönderdikten sonra 105 milyon doları “bağış” adı altında kime yolladığı… Benim de aklıma sizin aklınıza gelen geldi. Hayret valla, kalbimiz birmiş demek ki…

Murat Muratoğlu’nun yazısı