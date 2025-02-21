Murat Muratoğlu: Ben aslında fakirmişim

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Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı TOKİ iştiraki Emlak Konut tarafından duyurulan ve İstanbul, İzmir, Antalya, Balıkesir gibi şehirlerde toplam 25 projeyi kapsayan “orta gelirliye” yönelik yeni konut kampanyası ile konut sorununu kökten çözdü.

İşin kötüsü kendimi orta gelirli sanıyordum. Orta gelirlilere yönelik bir kampanya olduğunu duyunca fark ettim ki ben aslında fakirmişim ve bunun farkında bile değilmişim.

Kampanya illeri İstanbul, İzmir, Antalya, Balıkesir…

Fiyatlara dair birkaç örnek vereceğim, ancak bu bilgiler “fakirler için zararlı içerik” kategorisine girebilir; şimdiden uyarmış olayım.

Balıkesir’de 6. ve 12. aylarda ara ödemeli, yüzde 0.99 faizli 60 aylık krediyle 2+1 (95 m²) bir ev 8 milyon 500 bin TL’ye mal oluyor.

Benzer koşullarda İstanbul Fikirtepe’de 3+1 (106 m²) evin fiyatı ise 24 milyon TL’ye kadar çıkıyor. Ara ödemelerde nefesiniz kesilmezse adeta uçan daire… Orta gelirliye…

Murat Muratoğlu’nun yazısı