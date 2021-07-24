Diken

Yaramazlara biraz batar!

Murat Muratoğlu: Belli ki yok yetkisi… Yoksa neden engellemesin?

Siyasetin amacı hizmetti… Sel felaketi için çayın anavatanı Rize’ye giden Erdoğan otobüsün üzerinden Rizelilere keyif çayı attı. Oysa o çayları sele atsa… Ya tutarsa? Çay seli olur, millet içerdi kana kana…

“N’olur, şu yamaçlarda 5-10 kat bina yapmayın” diyerek uyarmayı da ihmal etmedi. Hem ülkeyi yönetiyor hem de kendi kendine muhalefet yapıyor. Belli ki yok yetkisi… Yoksa neden engellemesin ki? Rica minnet halletmeye çalışıyor işi…


“Dikey mimariye karşıyım” dedi… İyimser açıdan bakınca, yani kafayı yan yatırınca dik görünmüyorlar. Gözlerini de kısarsan 30-40 katlı rezidanslar tren gibi görünüyorlar.

Zira bir süre sonra insanın boynun ağrıyor. Sahi herkes dikey mimariye karşı çıkarken gizli gizli kuleleri kim nasıl dikti? İzni kim verdi?

Murat Muratoğlu’nun yazısı

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