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Yaramazlara biraz batar!

Murat Muratoğlu: Belli ki bu iktidar Türkiye’ye ibret almamız için gönderildi!

Resmi Gazete’de yayınlandı. Çeşitli vergi, harç ve ceza tutarları belirlenen yüzde 36.2 oranında artacak. Açıklanan tüketici enflasyonu yüzde 20’ye dahi ulaşmamışken biraz fazla değil mi? Lise tarih kitaplarının vazgeçilmez cümlesi; “halk ağır vergiler altında eziliyordu” günümüzde tekerrür etti. Belli ki bu iktidar Türkiye’ye ibret almamız için gönderildi!

AKP’nin eski fakat bugünlerde anlam kazanmış sloganı “yetmez ama evet” aklımdan çıkmıyor. Gerçekten de ne kadar verirsek verelim asla yetmiyor! Sen her harcamanda daha çok vergi ödediğin için daha fakirsin. Senin patronun daha çok vergi ödediği için sana daha az maaş veriyor. Ülke kötü yönetildiği için de o para sana yetmiyor!


Murat Muratoğlu’nun yazısı

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