Murat Muratoğlu: Belki yarın, belki yarından da yakın

Elbet Türkiye faiz artırmak zorunda kalacak. Belki yarın, belki yarından da yakın… Biz de soracağız… Bunca enflasyonu, Türk Lirası’nın pula dönmesini, bunca fakirleşmeyi bir “inat” uğruna niye yaşadık? Cevap bile vermeyecek! Sorun artık tek başına ne faiz, ne döviz, ne enflasyon, ne Hazine yönetimi, ne maliye, ne ekonomi yönetimi… Sorun sistemin ta kendisi… Değişmedikçe ne yaparsan yap düzeltemezsin ekonomiyi…
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