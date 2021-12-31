Murat Muratoğlu: Bazıları ciddi ciddi bir plan-program var sanıyor

Bazıları, ciddi ciddi bir plan, bir programları var ona göre strateji uyguluyorlar sanıyor. Yok öyle bir şey!

Ülke bilimin uzağında komple komplo teorileriyle yönetiliyor. Haliyle bu saatten sonra gidip de kimse “faiz sebep, enflasyon neticedir” söylemine şaşırmıyor.

Yine de Amerikan Merkez Bankası’nı 5 aile yönetse, her bir aile 5 kişi ile karar verse kalabalık bir grup karar alıyor demektir. Bizde, Merkez Bankası’nda durum nedir? Aklıma ilk gelen, “Söz dinlemiyordu kovdum!” cümlesidir.

Küçük bir ihtimal de olsa “Amerika’yı bile 5 aile yönetiyorken bizi bir aile yönetiyor” diye laf çakmış olabilir mi saraya acaba? İnce görmüştür belki… Ayıp valla…

Murat Muratoğlu’nun yazısı