Diken

Yaramazlara biraz batar!

Murat Muratoğlu: Bazıları ciddi ciddi bir plan-program var sanıyor

Bazıları, ciddi ciddi bir plan, bir programları var ona göre strateji uyguluyorlar sanıyor. Yok öyle bir şey!

Ülke bilimin uzağında komple komplo teorileriyle yönetiliyor. Haliyle bu saatten sonra gidip de kimse “faiz sebep, enflasyon neticedir” söylemine şaşırmıyor.


Yine de Amerikan Merkez Bankası’nı 5 aile yönetse, her bir aile 5 kişi ile karar verse kalabalık bir grup karar alıyor demektir. Bizde, Merkez Bankası’nda durum nedir? Aklıma ilk gelen, “Söz dinlemiyordu kovdum!” cümlesidir.

Küçük bir ihtimal de olsa “Amerika’yı bile 5 aile yönetiyorken bizi bir aile yönetiyor” diye laf çakmış olabilir mi saraya acaba? İnce görmüştür belki… Ayıp valla…

Murat Muratoğlu’nun yazısı

SON HABERLER

Biz işimize bakalım

Önümüzde yeni bir yıl var. Tavsiyem; sağlığımıza dikkat edelim, kendi işimize bakalım, ailemize ve sevdiklerimize zaman ayıralım ve dolu dolu, doğruları ve yanlışları, güzellikleri ve zorluklarıyla hatırlanmaya değer bir yıl daha yaşayalım.

2021’de Türkiye’nin YouTube trendleri

YouTube Türkiye’nin 2021 yılındaki ‘en’lerini duyurdu. Sıralamada Türkiye’de en çok izlenen televizyon dizilerinden YouTuber videolarına kadar değişik içerikler var.

Yılın son günü altı film vizyonda

Türkiye’deki sinema salonlarında yılın son haftasında altı yeni film vizyona girecek. Oscar adayı Benedict Cumberbatch’ın başrolünde oynadığı ‘Louis Wain’in Renkli Dünyası’ haftanın dikkat çeken yapımı.