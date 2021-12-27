Murat Muratoğlu: Bayılıyorum bu orta oyununa

Çok zorlu, fakirleşerek gireceğimiz bir yıl bizi bekliyor. Döviz kurlarında bir derece düşüş sağlanmış gibi görünse de kur-faiz kıskacı içinde olduğumuz için reel ekonomi ciddi ve kalıcı hasar aldı. İşin enteresan tarafı bugünlere sanki başkalarının yönetiminde gelmişiz gibi şikâyet etmeleri… Bayılıyorum bu orta oyununa… Öyle inandırıcılar ki, bazen kendimden bile şüphe ediyorum! “Enflasyonu acaba ben mi fırlattım?” diye kendime soruyorum.

Murat Muratoğlu’nun yazısı