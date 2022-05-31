Murat Muratoğlu: Başkanlık sistemi ‘hız’ demekti, ülke gerçekten de çok hızlı fakirleşti

Size şöyle anlatayım, bırakın Karadeniz’de doğalgaz membaını, bütün ülkede kazmayı vurunca doğalgaz fışkırsa mevcut yönetim sistemiyle kimse göremez fayda… Başkanlık sistemi “hız” demekti… Nerede hızlı gideceğini söylemedi. Aslında tam da dediği gibi ülke gerçekten de çok hızlı fakirleşti… Bir dahaki sefere iyice dinle de ben yanlış anladım deme!

Yasama, yürütme, yargı mevcut düzende aynı kişide… Bir kişiye bütün yetkileri verince… Ekonomi taklaya geliyor işte… Hala neyin ısrarındalar? Devlet malı aynı zamanda partinin malı… Hani sıkça bürokrasiden şikâyet ediliyor ya, ortada bürokrat falan kalmadı… Onların yerine parti tarafından atanmış memurlar görev aldı.

Murat Muratoğlu’nun yazısı